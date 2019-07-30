الريال ضد توتنهام .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين وأبرز الغائبين عن اللقاء

الريال ضد توتنهام على ملعب أليانز أرينا اليوم الثلاثاء ، حيث يضع الفريقان اللمسات الأخيرة على حملتهما التمهيدية للموسم قبل موسم 2019/20.

الريال يتوجه إلى أليانز أرينا بعد خسارة مذلة أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد، فيما أخذ توتنهام جرعة معنوية بعد فوزه بثلاثية دون على حامل دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول الإنجليزي.

كان صيف توتنهام مختلطًا حتى الآن ، لكن ماوريسيو بوتشيتينو لن يرى شيئًا يثير أي مخاوف كبيرة قبل أول مباراة له بالدوري الممتاز.

الريال، من ناحية أخرى، لم يفز بعد – باستثناء الفوز بركلات الترجيح على أرسنال – وعلى الرغم من كونه فقط قبل الموسم ، فإن زين الدين زيدان سيشعر بالحاجة إلى الحصول على نتيجة إيجابية قبل أول مباراة له في الدوري الاسباني .

الريال ضد توتنهام توقيت المباراة​

موعد المباراة الثلاثاء 30 يوليو

توقيت المباراة 16:00 (بتوقيت جرينتش) 18:00 بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة

الملعب أليانز أرينا

لا توجد مخاوف جديدة بشأن الإصابات بالنسبة لتوتنهام في المباراة في ألمانيا، سيظل سيرج أوير جانباً بعد تعرضه لإصابة خلال بطولة أمم إفريقيا ، بينما يواصل ديفيس وإريك دايير التعافي من الإصابات الأخيرة.

قد يعود هوجو لوريس إلى التشكيلة الأساسية بعد مغادرة تحضيرات ما قبل إنطلاق الموسم مبكراً للتعافي من المرض ، بينما قد يأمل ندومبلي في لعب دور أكبر في المباراة بعد عرضه في أول 45 دقيقة فقط مانشستر يونايتد.

ربما غاريث بيل قد غادر الريال قبل المباراة ضد ناديه القديم يوم الثلاثاء، وقد يضطر المهاجم الويلزي إلى ترك زيدان وتقول التكهنات أنه أقرب للإنتقال إلى الصين.

يظل ماركو أسينسيو بمثابة خبر الإصابة الرئيسي لريال مدريد بعد إصابة الإسباني بإصابة فظيعة في مباراته ضد أرسنال يبدو أن الإصابة قد أخرجته عن الملاعب لمعظم الموسم قبل أن يبدأ، وتلقى لوكا جوفيتش ضربة قوية ضد أتليتيكو ولعبه محل شك في المباراة الافتتاحية لريال مدريد.

الريال ضد توتنهام التشكيل المتوقع للفريقين

توتنهام لوريس. ووكر بيترز ، فيرتونخين ، فويث ، جورجيو ؛ ندومبلي ، وينكز ، سيسوكو ؛ ديلي ، سون ؛ كين.

ريال مدريد كورتوا. كارفاخال ، راموس ، فاران ، مارسيلو ؛ مودريتش ، كروس ، إيسكو ؛ هازارد ، فاسكويز ، بنزيما.

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التقى توتنهام ومدريد بعضهما البعض بالفعل في ست مناسبات من قبل، وفاز الريال مدريد بثلاث منها.

ومع ذلك ، فإن آخر لقاءات بين الفريقين كانت في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2017/18 ، وفاز رجال بوتشيتينو 3-1 في ويمبلي وتعادلوا 1-1 مع مضيفهم في برنابيو.

أداء الفريقين في آخر خمس مباريات لهما.

الريال ضد توتنهام

توتنهام 1-2 مانشستر يونايتد (25/7) ريال مدريد 3-7 أتلتيكو مدريد (27/7)

يوفنتوس 3-2 توتنهام (21/07) ريال مدريد 2-2 (3-2 ضربات الترجيح) ارسنال (24/7)

توتنهام 0-2 ليفربول (1/6) بايرن ميونيخ 3-1 ريال مدريد (21/7)

توتنهام 2-2 ايفرتون (12/5) ريال مدريد 0-2 ريال بيتيس (19/5)

اياكس 2-3 توتنهام (8/5) ريال سوسييداد 3-1 ريال مدريد (12/5)