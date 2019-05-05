الريال ضد فياريال..الملكي يحقق فوزا صعبا على الغواصات الصفراء ب3 أهداف لهدفين

في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني حقق نادي ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه نادي فياريال في المباراة التي جمعت الناديين اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ريال مدريد العائد من الخسارة في الأسبوع الماضي ضد رايو فاليكاونو الذي يقع في أسفل ترتيب الدوري الإسباني لم يمهل الغواصات الصفراء سوى دقيقتين ليسجل المهاجم الشاب ماريانو دياز هدف التقدم للملكي، تقدم الملكي لم يدم سوى تسع دقائق حيث إستطاع مهاجم فياريال جيرارد موينو معادلة الكفة للغواصات.

ظل التعادل مستمرا رغم الفرص الخطيرة للفريقين حتى الدقيقة الأربعين حيث احرز خيسوس فاييخو هدف التقدم للريال،نتيجة بقيت صامدة حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني من المباراة عاد ماريانو دياز الإحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد أربع دقائق فقط من إنطلاقة الشوط الثاني ،هجوم الملكي تواصل على مرمى الغواصات الصفراء لكن النتيجة بقيت على حالها،وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل خاومي كوستا الهدف الثاني للغواصات الصفراء، لينهتي اللقاء بفوز الريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة يكون الريال مدريد قد رفع رصيده إلى ثمان وستين نقطة في المركز الثالث حيث يبتعد بفارق ستة نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد نادي فياريال عند النقطة الأربعين في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.