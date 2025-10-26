الريال يتقدم.. هدف مبابي الأول في شباك برشلونة في الكلاسيكو

شهد ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد لحظة حاسمة في مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، بعدما تمكن كيليان مبابي مهاجم الفريق الملكي من تسجيل الهدف الأول في المباراة، مانحًا فريقه التقدم على غريمه التقليدي.

هدف مبابي ضد برشلونة

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، بعد هجمة منظمة قادها خط وسط ريال مدريد، حيث استلم جود بيلينجهام الكرة ومررها بدقة عالية بين الدفاع الكتالوني مباشرة إلى مبابي داخل منطقة الجزاء. واستقبل الفرنسي الكرة بقدمه اليمنى، وسدد تسديدة أرضية قوية بنفس القدم، مرت على نحو محكم إلى الزاوية اليمنى للمرمى، لتسكن الشباك معلنة تقدم الميرنجي 1-0 على ضيفه برشلونة.

🚨🇪🇸 MBAPPE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Real Madrid 1-0 Barcelona.pic.twitter.com/SO69yNybpP — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 26, 2025

وشهدت العملية الهجومية تنسيقًا واضحًا بين لاعبي ريال مدريد، حيث أظهر بيلينجهام ومبابي انسجامًا كبيرًا في التحركات داخل منطقة الجزاء، مع استغلال ذكي لفراغات دفاع برشلونة، ما ساهم في تسجيل هدف مثير قبل منتصف الشوط الأول.

القناة الناقلة وتفاصيل البث

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1HD، التي توفر تغطية حية ومباشرة للمباراة بجودة عالية.