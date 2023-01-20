الزعيم يتطلع للصدارة| موعد مباراة الهلال وأبها الأحد 2023/01/21 والقنوات الناقلة

يتطلع الهلال السعودي لمواصلة الانتصار عندما يحين موعد مباراة الهلال وأبها، في الجولة 14 مكن عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين، كان الزعيم الهلالي قد فاز في الجولة الماضية على العدالة بهدفين دون مقابل، ويعقب اللقاء مباراة النصر والاتفاق اللقاء مقرر أن يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، المباراة التي في حالة فوز الزعيم بها من المحتمل أن يتصدر الدوري في حال أن أخفق النصر في مباراته ضد الاتفاق، والمؤكد أنه في حالة الفوز وفوز النصر سيحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة عن العالمي.

يدخل الهلال المباراة في ظل غياب عدد كبير من نجوم الفريق للإصابة، فهناك عبد الإله المالكي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسوف يجري عملية جراحية في قطر يوم الإثنين القادم 23 يناير في مركز سيبتار المتخصص، وما زال اللاعبين إيجالو وسلمان الفرج يواصلان مرحلة التأهيل الأخيرة، الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق.

موعد مباراة الهلال وأبها والقنوات الناقلة

الموعد : – الأحد القادم 22 يناير.

التوقيت 18.00 السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة : قناة SSC 1/5 الرياضية السعودية.

موقف الفريقين في الدوري

الهلال السعودي : في المركز الثالث قبل المباراة برصيد 29 نقطة من لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبوه 24 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف.

أبها في منتصف الترتيب المركز السادس برصيد 19 نقطة، وله مباراة مؤجلة فقد لعب 13 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 6 مباريات كاملة، سجل مهاجموه 17 هدف واستقبلت شباكه 21 هدف.

ترتيب جدول دوري روشن قبل المباراة

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موعد مباراة الهلال وأبها