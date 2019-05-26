الزمالك يسعى لإخماد بركان.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-5-2019

تقام اليوم الأحد مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية (الاتحاد الأفريقي) المباراة الثأرية التي يسعى فيها الزمالك لإخمار نار بركان (نهضة بركان) المغربي، كما يلعب اليوم أندية عدة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي في إيطاليا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-05-2019

ونبرز في مقالنا مواعيد أهم وأبرز مباريات اليوم الأحد 26 مايو، والقنوات الناقلة لكل مباراة، بتوقيتات مكة المكرمة والقاهرة.

إياب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي:

يلعب اليوم الأحد نادي الزمالك المصري ضد نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت القاهرة الساعة 22:00 على قناة beIN SPORTS HD 1 ، وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الدوري الإيطالي:

تقام اليوم مباراة قوية بين فريق يوفنتوس ضد سامبدوريا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 18:00 على قناة beIN SPORTS HD 4. كما يلعب اليوم أتلانتا ضد ساسولو، وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت القاهرة الساعة 20:30 على قناة beIN SPORTS HD 3. وتقام المباراة الثالثة بين فريقي إنتر ميلان وإمبولي، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4. المباراة الرابعة يلعب فيها فريق روما ضد فريق بارما، وتقام في الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت القاهرة الساعة 20:30 على قناة beIN SPORTS HD 2. أم خامس مباراة في الدوري الإيطالي والأخيرة فتقام بين فريقي سبال وميلان الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت القاهرة تقام الساعة 20:30 على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري التونسي:

ونبرز مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم الأحد وهي كما يلي:

النجم الساحلي ضد مستقبل قابس، وتقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، و16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 2. شبيبة القيروان ضد الصفاقسي، وتكون الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، و16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.

الدوري الجزائري:

شباب قسنطينة ضد اتحاد الجزائر، وتقام المباراة الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 23:30 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية. شبيبة القبائل ضد أهلي برج بوعريريج، وتقام المباراة الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت القاهرة تقام الساعة 23:30 على القناة الرابعة الأمازيغية. شباب بلوزداد ضد اتحاد بلعباس، الساعة 00:30 وذلك بتوقيت مكة المكرمة، وتقام بتوقيت القاهرة الساعة 23:30 على القناة الأرضية الجزائرية. مولودية وهران ضد نصر حسين داي، تقام المباراة في تمام الساعة 00:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي توقيت القاهرة تقام الساعة 23:30 على القناة الأرضية الجزائرية.

الدوري الإماراتي: