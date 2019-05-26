الزمالك بطلا للكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان

تفوق نادي الزمالك على نهضة بركان واستطاع أن يخطف لقب كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي يسمي بالكونفدرالية الأفريقية، وانتهي الشوط الأول في المباراة بالتعادل السلبي 0/0، ويعود الزمالك بكل قوة في الشوط الثاني واستطاع أن يحرز هدف الفوز في اللقاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 56

وسيطر الزمالك على أحداث الشوط الثاني مستغلا عامل الأرض والجمهور وينتهي اللقاء بفوز الزمالك 0/1 وتصبح النتيجة الإجمالية للمباراة 1/1 ويذهب الفريقين إلى ركلات الترجيح.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

استطاع الزمالك أن يحرز لقب بطولة الكونفدرالية بعد أن تفوق على نهضة بركان بركلات الجزاء بنتيجة 4/5 لتشتعل المدرجات بالفوز بالبطولة الغالية التي لم يحصل عليها نادي الزمالك من قبل وتعطي حافز كبير للزمالك للمنافسة على لقب الدوري المصري ليستغل تعثر النادي الأهلي أمام الإسماعيلي في الجولة 32 من عمر الدوري المصري.

احتفالات لاعبي الزمالك

الزمالك يقدم صورة كبيرة جدا ويقدم دروس كبيرة للجماهير بالتشجيع أثناء اللقاء، والاحتفال بعد اللقاء وفرحة كبيرة في المدرجات وفي الشارع المصري واحتفالات كبيرة من جماهير نادي الزمالك تعبر عن الحب الكبير للكيان.