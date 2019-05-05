متابعة مباشرة| نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية دقيقة بدقيقة .. تايم لاين

متابعة مباشرة لنتيجة مباراة النجم الساحلي والزمالك في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019 وتفوق نادي الزمالك المصري على نادي النجم الساحلي التونسي في القاهرة بهدف نظيف أحرزه اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا ليضع الزمالك قدما في المباراة النهائية ويستعد لمباراة العودة في ملعب سوسة ضد الفريق الكبير النجم الساحلي الذي يسعى لتعويض الهدف الذى دخل مرماه في برج العرب بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تبدأ مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة وسيتم عمل تغطية للمباراة دقيقة بدقيقة بنظام التايم لاين حصريا على موقع كلمة دوت أورج.

تشكيلة الزمالك لمباراة النجم الساحلي

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيلة الفريق التي تخوض المباراة القوية:

حراسة المرمى : جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

أجواء ملعب سوسة

أجواء كبيرة في تونس لمتابعة مباراة النجم الساحلي التونسي ونادي الزمالك المصري في اياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية وسط أجواء جماهيرية خرافية ويسعى النجم الساحلي لمصالحة الجمهور الغفير والفوز والعبور للمباراة النهائية على حساب نادي الزمالك الذي تفوق في مباراة الذهاب بهدف نظيف يعطيه الأفضلية حتى الأن.

الشوط الأول

انتظروا بداية المتابعة المباشرة وقت بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 م.