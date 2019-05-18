الزمالك يعقد مؤتمر صحفي بحضور حازم إمام قبل موقعة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يدخل الزمالك تحدي صعب في نهائي الكونفدرالية ضد الفريق المغربي نهضة بركان ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب في المغرب مساء الأحد 19 مايو وبالتحديد في تمام الساعة 12:00ص على أن تكون العودة في الاسكندرية يوم 26 مايو على ملعب برج العرب ويستعد نادي الزمالك لخوض لقاء الذهاب بكل قوة ويسهل الأمور قبل لقاء العودة وحصد البطولة التي ينتظرها عشاق الأبيض.

الزمالك يعقد مؤتمر صحفي قبل نهائي الكونفدرالية

عقد المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس مؤتمرا صحفيا بحضور قائد الزمالك حازم إمام للحديث عن طموحات نادي الزمالك وأهمية الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية والتأكيد على عدم التهاون في مباراة الذهاب وخوض اللقاء بكل قوة وشحن اللاعبين معنويا للفوز باللقب وتقديم مباراة قوية في المغرب تليق بنادي الزمالك وتسهيل المأمورية في العودة في الاسكندرية، وأن يحقق الأبيض الملكي الفوز في المباراة النائية وتحقيق اللقب الذي ينتظره الجمهور.

جروس يؤكد خطورة نهضة بركان

أكد جروس على خطورة نادي نهضة بركان المغربي خصوصا على ملعبه ووسط جمهوره فاستطاع فريق نهضة بركان الصعود للمباراة النهائية بالفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3/2 ذهابا وإيابا، ويحاول جروس أن يحسم المباراة في المغرب لكي لا يعاني من الضغط في مباراة العودة ويحفز اللاعبين بأهمية الفوز بهذا اللقب ليتفرغ للمنافسة المحلية على لقب الدوري المصري.