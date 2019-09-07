





تنطلق الأحد المباراة النهائية لكأس مصر لموسم 2018/2019 والتي تقام بين فريقي نادي بيراميدز ونادي الزمالك، ويخوض الفريقين هذه المباراة وكلاً منهم يطمح في حصد اللقب وإضافة سجل جديد إلى نفسه، حيث يطمح نادي بيراميدز في حصد أول بطولة له على الصعيد المحلي وذلك بعد تغيير اسم الفريق من الأسيوطي إلى بيراميدز، كما يطمح الفريق في الظهور أمام نادي الزمالك بشكل يليق باسمه بعد النتائج الجيدة التي قدمها الفريق خلال بطولتي الدوري وكأس مصر.







أما في الناحية المقابلة فيدخل نادي الزمالك هذه المباراة كثاني أكثر فريق مشاركة في هذه البطولة وحصد لقبها بعد النادي الأهلي، ويطمح نادي الزمالك بالخروج من الموسم المنصرم بأي بطولة بعد ضياع بطولة الدوري الممتاز منه.

وشارك نادي الزمالك في آخر ست بطولات أقيمت بكأس مصر منذ موسم 2012/2013 حتى الموسم الحالي، واستطاع الفريق الزملكاوي أن يحصد منها 5 بطولات من أصل 6 بطولات أقيمت، ويتطلع المارد الأبيض إلى إضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته السابقة.







تاريخ لقاءات الفريقين السابقة:

تقابل الفريقين خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المنصرف مرتين، انتهت مباراة الدور الأول بينهم بالتعادل الإيجابي 3-3، واستطاع نادي بيراميدز أن يفوز على الزمالك خلال مباراة الدور الثاني بنتيجة 1-0.







موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وتبث في تمام الساعة الـ8.00 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الـ9.00 مساءً بتوقيت السعودية (الساعة الـ6.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة ON SPORTS HD، وقناة Time SPORTS HD.





