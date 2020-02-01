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live| بث مباشر الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

بواسطة عريبة أحمد
الزمالك الزمالك واول اغسطس

مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا ومباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، وتأهل الزمالك رسميا قبل خوض مباراة أول أغسطس كثاني للمجموعة بعد مازيمبي الذي صعد أول المجموعة، ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ولم تؤثر نتيجة المباراة في ترتيب الفرق في المجموعة.

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس

بث مباشر مباراة الزمالك وأول اغسطس في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى نادي الزمالك لحصد لقبها هذا الموسم بعد غياب كبير عن التتويج بالبطولة القارية الأغلى في أفريقيا.

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل الزمالك وبريميرو دي اوجوستو في مباراة الليلة في دوري أبطال أفريقيا:

الزمالك 

الزمالك
تشكيلة الزمالك

بريميرو 

أول اغسطس
تشكيلة أول اغسطس

بطاقة المباراة

البطولةدوري أبطال أفريقيا
الجولةالسادسة
موعد المباراة1-2-2020
توقيت المباراة3:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 6
معلق المباراةاحمد عبده
ملعب المباراةملعب 11 نوفمبر

بث مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ويقدم لكم البث المباشر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لجميع البطولات القارية والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالةانقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للمباراة للعمل مرة أُخرى بأعلى جودة.


عريبة أحمد
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