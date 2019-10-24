مشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون اليوم يلا شوت في دوري ابطال افريقيا

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون السنغالي بث مباشر اليوم الخميس في دوري ابطال افريقيا اون لاين بدون تقطيع، فأننا سوف نوفر لك رابط مباراة الزمالك مباشرة يوتيوب بجودة عالية عبر قناة time sport، ويلعب الزمالك اليوم غير منقوصاً من أى لاعبية المتواجدين في القائمة الأفريقية، بإستثناء غياب محمد اوناجم الذي لم يقيد بالقائمة.







مباراة الزمالك اليوم مباشرة في دوري افريقيا هي مباراة العودة بدور الـ 32، وقد تأجلت المباراة لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب رفض الفريق السنغالي في الموعد الذي عدله الاتحاد الافريقي على ملعب برج العرب، وكانت قرعة دوري ابطال افريقيا وقرعة الكونفيدراليه الأفريقية قد أجريت، وسيلعب الفائز من تلك المواجهة بالمجموعة الثالنية بدوري ابطال افريقيا، بينما سينتقل الخاسر إلي بطولة الكونفيدراليه التي يحمل الزمالك لقبها.

تشكيل الزمالك الرسمي







حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بنشرقي ويوسف “أوباما”.

خط الهجوم: مصطفى محمد.







بث مباشر مباراة الزمالك كورة اون لاين

مباراة الزمالك بث مباشر اليوم ضد جينيراسون يوتيوب، ستلعب بعد لحظات من الآن في تمام الساعة الثامنة، وسوف نوفر رابطه الآن.