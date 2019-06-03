موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ستاد المكس بالاسكندرية مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث تزداد دوافع الفريقين للفوز في هذه المباراة وإن اختلفت الأهداف لتحقيقه.

الزمالك بقيادة مديره الفني الجديد خالد جلال الذي تم تعينه بديلاً للسويسري جروس بعد إقالته يدخل هذه المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تعادل في آخر مباراة له بالدوري المصري أمام الانتاج الحربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 67 ويبقى في المركز الثالث بجدول الترتيب.

أما فريق حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري فيأمل في تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل ضمان البقاء في جدول الترتيب، الحدود يكفيه التعادل أيضاً أما الزمالك ليكون في الدوري المصري الموسم المقبل.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

هذا ويمكنكم متابعة أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الاثنين من خلال شاشة قناة أون سبورت، كما أن مباراة الزمالك اليوم في الدوري ستكون منقولة عبر قناة نايل سبورت.