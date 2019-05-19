متابعة مباشرة| مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية دقيقة بدقيقة.. على التايم لاين

الزمالك ونهضة بركان يلتقيان في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) في المغرب على استاد الملعب البلدي ببركان وسط حشد جماهيري كبير لفريق نهضة بركان، ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب ليسهل المأمورية في مباراة العودة يوم الأحد القادم في الإسكندرية على ملعب برج العرب، ونقوم بعمل تغطية مباشرة لنتيجة مباراة نهضة بركان والزمالك دقيقة بدقيقة عبر موقع كلمة دوت أورج.

تشكيل الزمالك ونهضة بركان

يبدأ الفريقين المباراة بالقوة الضاربة بخلاف بعض الغيابات الاضطرارية وغياب حارس مرمي الزمالك الأساسي محمود جنش بعد الطرد الذي تعرض له في مباراة نصف النهائي والذي يحرمه من المشاركة في مباراة الذهاب ضد نهضة بركان، والبداية بالحارس الشاب عمر صلاح الذي يلقى كل الدعم من جمهور الزمالك واللاعبين.

دكة احتياطي الفريقين

الزمالك ضد نهضة بركان في المباراة النهائية

يدخل الزمالك اللقاء وعينه على تحقيق اللقب الأفريقي والبطولة الهامة جدا للجماهير ليتفرغ بعد ذلك للمنافسة المحلية على لقب الدوري المصري في الاسابيع الأخيرة وتصدر الغريم التقليدي النادي الأهلي، ويستغل نهضة بركان عامل الجمهور والأرض لحسم اللقاء في مباراة الذهاب وهذا ما حذر منه الجهاز الفني لنادي الزمالك الذي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وعدم تلقي الاهداف في مباراة الذهاب، وهذا ما أكد عليه النجم الكبير حازم إمام في المؤتمر الصحفي للاعبين قبل لقاء نهضة بركان والحديث عن طموحات النادي.

الشوط الأول

تبدأ المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل وسنقوم بعمل التغطية المباشرة لنتيجة المباراة دقيقة بدقيقة في هذا المقال.