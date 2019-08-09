الزمالك يُخطط لخطف رباعي الأهلى رداً على صفعة محمود كهربا

يُخطط مجلس إدارة نادي الزمالك لخطف رباعى الأهلى ناصر ماهر، ومحمد شريف، وحسين السيد، وأحمد حمدي زكى والتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك رداً على ما قام به مسئولي القلعة الحمراء بتحريض اللاعب محمود عبد المنعم كهربا على الهروب من القلعة البيضاء إلى البرتغال، تمهيداً عودته مرة أخري لمصر والانضمام للأهلي فى الانتقالات الشتوية المقبلة خلال يناير 2020.

وينتظر المسئولين فى نادي الزمالك حسم القائمة النهائية للاعبين فى القلعة الحمراء، والتعاقد مع الرباعي الأهلاوى وذلك بهدف تعويض الصفعة القوية التى وجهها الأهلى للزمالك فى أزمة محمود كهربا وانتقاله إلى فريق أفيس البرتغالي تمهيداً لعودته للأهلي فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي مشكلة كبيرة فى زيادة أعداد اللاعبين بالفريق بعد قرارات اتحاد الكرة بتحديد عدد اللاعبين المعارين من كل فريق، كذلك وجهة نظر المدير الفني للفريق مارتن لاسارتي فى الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الموجودين حالياً فى النادي الأهلي، وكذلك انتهاء إعارة لاعبين آخرين وعودتهم للقلعة الحمراء مرة أخري.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي قد رفض وجود عدد كبير من اللاعبين فى صفوف الأهلي وهم مؤمن زكريا، وباسم على، وهشام محمد، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وحسين السيد، وأحمد حمدي، ومحمد شريف، ومحمد نجيب، وأحمد علاء، وسعد سمير، ومحمد محمود، ويحاول الأهلى إقناع الرباعي المرشح للانتقال للزمالك بتمديد عقودهم وإعارتهم لأندية أخري خشية التوقيع للزمالك.