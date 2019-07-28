الزمالك يدخل مباراة القمة أمام الأهلي بغياب 6 نجوم

في تمام الساعه الثامنة من مساء غدا الأحد ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة القمة 118 بين الاهلي والزمالك علي استاد الجيش ببرج العرب في ختام الاسبوع الاخير للدوري المصري موسم 2018 -2019.

غياب نجوم الزمالك

وتشهد قائمة نادي الزمالك غياب 6 نجوم عن مبارة القمة أبرزهم محمود جنش للإصابة، يوسف أوباما للإيقاف، مصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، و استبعاد حازم إمام وبهاء مجدي لأسباب فنية.

وكان قد أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك قبل الدخول في معسكر مغلق امس الجمعة قبل مواجهة الاهلي ان القائمة لن تشهد تغييرات عن القائمة التي خاض بها مباراة الإسماعيلي الاخيرة – الاربعاء الماضي- بإستثناء خروج الظهير الايمن للفريق حازم امام ودخول قلب الدفاع محمد عبد السلام، بالاضافة الي غياب صانع العاب الفريق ” أوباما” بعد حصوله علي طرد مباشر في مباراة الجونه مما تسبب في غيابه عن مبارارة الإسماعيلي .

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طاقم حكام القمة 118

ويدير المباراة طاقم تحكيم مجري حيث كشفت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة القمة من المجر بقيادة فيرنيتز كاراكو حكما للساحة فيما جاء كلا من اشتيفان أولبرت مساعد أول، وبولاش بوازش مساعد ثاني، بجانب ادام فوركش حكم رابع.

وتوج الاهلي بلقب الدوي المصري في نسخته الحالية 2018 -2018 للمرة 41 في تاريخه قبل انتهاء المسابقة بأسبوع كامل عقب فوزه الأربعاء الماضي علي المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ليعتلي رصيده الي 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 72 نقطة ..