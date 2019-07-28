الزمالك يسعى للتعاقد مع “مراد باتنا” ضمن صفقات الموسم الجديد

أعلنت مصادر من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ، عن كون اللاعب المغربي الدولي مراد باتنا قد أصبح محط اهتمام وانظار إدارة نادي الزمالك ، ففي الوقت الراهن تقوم إدارة النادي بدراسة مدى أهمية انضمام “باتنا” من أجل العمل على دعم هجوم الفريق خلال الموسم القادم ، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي قبل أيام من فتح موسم الانتقالات بشكل رسمي.

مراد باتنا يقترب من الزمالك

كما قد أوضحت مصادر داخل إدارة نادي الزمالك بأن اللاعب المغربي مراد باتنا قد أصبح ضمن اهتمامات إدارة القلعة البيضاء بعدما قام بفسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الوحدة الإماراتي ، فهو الآن يعتبر لاعب حر ، الأمر الذي يجعل من عملية التفاوض مع اللاعب أمر سهل ويسير.

كما قد أضاف مصدر الزمالك أن السيد الأستاذ شريف إسلام مدير التعاقدات في نادي الزمالك على علاقة جيدة إلى حد كبير مع وكيل اللاعب المغربي مراد باتنا الأمر الذي يساهم في تيسير عملية المفاوضات من أجل العمل على ضم اللاعب إلى فريق الزمالك ، وذلك في حالة الاستقرار النهائي على التعاقد مع “باتنا”.

مركز “باتنا” المتوقع في الزمالك

كما تجدر الإشارة إلى أنه نادي الزمالك يقترب من التعاقد اللاعب المغربي مراد باتنا في حالة أن يتم الاستقرار على ضمه والتعاقد معه بشكل نهائي ، ومن هنا من المتوقع أن يأخذ مراد باتنا مكان في القلعة البيضاء على حساب مواطنه المغربي خالد بو طيب والذى قد قارب موعد رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

ويذكر أن مراد يملك من العمر 29 عامًا، وكان قد سجل 8 أهداف وصنع 5 خلال 10 مباريات مع نادي الوحدة الإماراتي في الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن نادي الزمالك في الوقت الراهن يمتلك عدد 5 لاعبين أجانب وهم فرجاني ساسي ، واللاعب حمدي النقاز، وخالد بو طيب، واللاعب معروف يوسف ، و كاسونجو كابونجو ، ويأتي ذلك بالإضافة إلى إعارة اللاعبحميد أحداد ، ورزاق سيسيه ، ولا يمكن أن تقوم إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد إلا في حالة قيام النادي ببيع لاعب أجنبي آخر.