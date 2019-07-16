الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 سنوات

أعلن نادي الزمالك التعاقد رسمياً مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي، كان قد انتقل لصفوف نادي الهلال فى يناير 2018 قبل أن يرحل لصفوف فريق لانس الفرنسي على سبيل الإعارة حتى عودته للهلال ثم الانتقال لصفوف الزمالك.

وكان الموقع الرسمي لنادي الزمالك قد نشر منذ قليل على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تغريده أعلن من خلالها إتمام التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 سنوات حيث كتب نادي الزمالك فى التغريده “الزمالك يتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد!”.

وكان أشرف بن شرقي قد بدأ حياته الكروية فى صفوف فريق المغرب الفاسي ولعب فى مركز الجناح الأيمن والأيسر، ولعب كمهاجم صريح ومهاجم ثان، وقد انتقل اللاعب لصفوف فريق الوداد البيضاوي فى صفقة قياسية وصلت إلى 340 ألف دولار وشارك اللاعب مع فريق الوداد لمدة موسم ونصف حصل مع فريق الوداد على بطولة الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا بعد أن فاز على الهلي فى نهائي نسخة 2017 وشارك فى كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات، وانتقل اللاعب المغربي بعدها لصفوف الهلال السعودي.

وقد أعلنت إدارة نادي الزمالك بأنها ترغب فى التعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث يسعى الزمالك لضم عبد الله السعيد، ونبيل عماد دونجا، ومحمد مجدي قفشة، وعمر جابر وأحمد ايمن منصور من فريق بيراميدز، وصرح رئيس نادي الزمالك قائلاً” لقد أنهينا صفقة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، وتم التوقيع أيضاً مع 4 لاعبين دوليين فى صفوف منتخب مصر وسيتم الإعلان عنهم بعد مباراة الأهلي فى نهاية الدوري”.