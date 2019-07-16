الزمالك يعلن رسمياً ضم اللاعب “أشرف بن شرقي” لصفوف لاعبيه.. تعرف على “ديبالا المغرب”

أعلنت إدارة نادي الزمالك عن نجاحها في التعاقد مع لاعب نادي الوداد المغربي والهلال السعودي سابقاً المغربي أشرف بن شرقي، حيث سيحصل العملاق الأبيض على خدمات اللاعب لمدة 3 سنوات، وكان نادي الزمالك قد بدأ في إجراءات مفاوضات من أجل ضم “ديبالا المغرب” لصفوف الفريق واستمرت لمدة أسبوعين، وتعتبر هذه من الصفقات الكبرى التي نجحت إدارة الزمالك في إتمامها.

الزمالك تضم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لصفوف لاعبيها:

وقد صرح رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور مداخلته مع برنامج “الزمالك اليوم” الذي يعرض عبر قناة المحور، أن النادي استطاع ابرام صفقة ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي لصفوف لاعبيه وذلك لتدعم خط الوسط خلال الموسم القادم، حيث سيخوض الزمالك في الفترة القادمة العديد من المواجهات المحلية والقارية.

وفي ذات السياق نشرت إدارة الزمالك على حسابها الموثق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة أكدت من خلالها ضم أشرف بن شرقي لصفوف الفريق بشكل رسمي في أول صفقة يجريها النادي في الانتقالات الصيفية، وقال الزمالك في تدوينته :”الزمالك يتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد!”.

من هو لاعب الزمالك الجديد أشرف بن شرقي:

ولد أشرف بن شرقي في 24 سبتمبر 1994 في ولاية تازة بالمغرب “24 عام”، لعب في خط الوسط مع نادي الوداد المغربي، وفي شهر يناير عام 2018 انتقل للدوري السعودي حيث لعب في صفوف الهلال، وفي صيف عام 2019 تم إعارته لنادي لانس الفرنسي حتى صيف 2019، من ثم عاد لفريق الهلال السعودي، ولينتقل لنادي الزمالك.