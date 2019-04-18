الزمالك يفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة وينتظر هدية من بيراميدز

فاز الزمالك على الإسماعيلي بثنائية نظيفة فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع العاشر من الدوري المصري والتي أقيمت فى الخامسة مساء اليوم الخميس 18 أبريل على استاد الجيش بمدينة السويس وقد أحرز هدفي المباراة كل من المهاجم عمر السعيد فى الدقيقة 37 من المباراة، ويوسف أوباما فى الدقيقة 47 من المباراة.

بفوز الزمالك على الإسماعيلي اليوم تصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتاً برصيد 60 نقطة من 26 مباراة ويقفز للمركز الأول، والزمالك ينتظر هدية من فريق بيراميدز فى تعطيل مسيرة الأهلى إما بالتعادل أو الفوز حيث يمتلك الأهلى 58 نقطة يحتل بها حالياً المركز الثاني من 25 مباراة، ويمتلك بيراميدز 57 نقطة يحتل بها المركز الثالث ولكنه خاض 27 مباراة.

خاض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وأوباما وأمامهما إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم.

وفى الدقيقة 25 خرج خالد بوطيب مصاباً وحل مكانه عمر السعيد الذى سجل هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 37 من الشوط الأول، وأحرز اللاعب يوسف أوباما هدف الزمالك الثاني فى الدقيقة 47 من المباراة مت تمريره رائعة من اللاعب عمر السعيد، وأشرك جروس محمود عبد العزيز بدلاً من يوسف أوباما للسيرة على منتصف الملعب، وفى الدقيقة 80 شارك عبد الله جمعة بدلاً من محمد عبد السلام.

بينما خاص فريق الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد فوزي فى حراسة المرمى، طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدي وأحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود متولي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، وجيه عبد الحكيم وشيلونجو فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني خرج إبراهيم عبد الخالق وحل مكانه أودا مارشال، بينما شارك محمد الشامي بدلاً من شيلونجو فى الدقيقة 58 من المباراة.

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