الزمالك يقترب بشدة من حسم 6 صفقات نارية فى الانتقالات الصيفية

اقترب نادي الزمالك من حسم 6 صفقات نارية خلال موسم الانتقالات الصيفية،حيث كشف مصدر بنادي الزمالك من اقتراب النادي الأبيض من حسم التعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر بأن الزمالك حسم التعاقد مع اللاعب باهر المحمدي مدافع نادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، وكذلك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الهلال السعودي، واللاعب الغاني جون أنطوي مهاجم فريق مصر للمقاصة، وحارس المرمي محمد عواد حارس مرمي فريق الإسماعيلي.

كما أكد المصدر بأن نادي الزمالك قد وصل إلى مراحل متقدمة فى المفاوضات التى يجريها مع نادي بيراميدز بخصوص التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، حيث اقترب الزمالك من حسم التعاقد مع اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، وهناك مفاضلة بين ضم أى من اللاعب أحمد أيمن منصور، واللاعب محمد مجدي قفشة، واللاعب عمر جابر.

وكشف المصدر بأن هناك ضغوط شديدة من أمير مرتضى لضم اللاعب عمر جابر فى الوقت الذى يتحفظ فيه والد اللاعب عمر جابر على عودة نجله لصفوف فريق نادي الزمالك حتى الآن، كما أن هناك أنباء تترد عن دخول اللاعب حازم إمام فى إحدي الصفقات التبادلية مع نادي بيراميدز واقتراب رحيل اللاعب حازم إمام عن صفوف الزمالك بشكل نهائي بناء على توصية من من المندير الفني الحالى لفريق نادي الزمالك الكابتن خالد جلال.