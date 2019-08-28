الزمالك يواجه المقاصة اليوم ضمن مباريات دور ال8 بكأس مصر

الزمالك يواجه المقاصة اليوم في مباراة مرتقبة تجمع الفريقين،وتقام المباراة ضمن دور الثمانية بكأس مصر 2019،يذكر بأن الأهلي قد خسر أمام فريق بيراميدز بدور ال16 مما أدي إلي خروجه من البطولة،ويلتقي الفارس الأبيض والمقاصة على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الزمالك ضد المقاصة في تمام 8:00 مساء بتوقيت مصر،والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة هي قناة “أون سبورت”،قناة “النيل الرياضية”،وعلى الأرضي قناة “تايم سبورت”،وأستطاع الفارس الأبيض الصعود إلي دور الثمانية بعد فوزه على مركز الشباب بمدينة “منية سمنود” بالدور ال32،وكذلك فوزه على نادي الإنتاج الحربي بالدور ال16،ليصعد الزمالك لمقابلة نظيرة المقاصة بدور ال8،وهو يطمع في تحقيق حلم الوصول إلي النهائي والفوز بكأس مصر لعام2019.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك اليوم

ونشر موقع “اليوم السابع” التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك اليوم:

حراسة المرمي:”محمد عواد”

خط الدفاع:”محمد عبد الشافي”،”محمد عبد الغني”،”محمود علاء”،”حمدي النقاز”

خط الهجوم:”محمد مصطفي”

خط الوسط:”فرجاني ساسي”،”شيكابالا”،”عبد الله جمعة”،”بن شرقي”،”طارق حامد”

حكم مباراة الزمالك والمقاصة اليوم بدور الثمانية بكأس مصر 2019

وتم إختيار الحكم “محمد معروف” لإدارة المباراة،وتعتبر مواجهة الفريقين أول مباراة تجمعهم بكأس مصر،وحذر المدرب “ميتشو” فريق الزمالك من الأنانية باللعب،وطلب من الفريق التعاون لتحقيق النصر،وعدم الإستهانة بالخصم حتي يصلوا إلي النهائي.