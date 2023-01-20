السبت الممتاز| موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقمة 125

بواسطة كامل عيسى
موعد مباراة ال|أهلي والزمالك في الدوري موعد مباراة ال|أهلي والزمالك في الدوري

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من أهم المباريات التي تنتظرها جماهير الكرة المصرية والعربية، فهو الديربي الأشهر في العالم العربي لشعبية وجماهيرية الفريقين في الوطن العربي، اللقاء المنتظر هو اللقاء 125 في الدوري المصري، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع كلمة دون أورج، سنقدم لكم تاريخ اللقاءات والتشكيل المتوقع للفريقين، والقناة الناقلة وكافة تفاصيل اللقاء المرتقب.

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اللقاء في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وينقل على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز، يتطلع المارد الأحمر لزيادة فارق النقاط مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، بينما يسعى الفارس الأبيض للعودة إلي المنافسة على الصدارة، بعد تراجعه للمركز الرابع في الترتيب.

موعد مباراة ال|أهلي والزمالك في الدوري
موعد مباراة ال|أهلي والزمالك في الدوري

موقف الفريقين في الجدول قبل المباراة

  1. الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 13 جولة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 سجل مهاجموه 22 هدف وأستقبلن شباكه 5 أهداف ويعد أقوى هجوم ودفاع في الدوري.
  2. الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وتلقى الخسارة في مباراة سجل لاعبوه 15 هدف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

  • 17.30 : بتوقيت غرينتش.
  • 20.30 : بتوقيت مدينة القاهرة.
  • 21.30 : بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

  • تقابل الفريقين قبل المباراة 124 مرة.
  • حقق الأهلي الفوز 47 مباراة وسجل لاعبوه 159 هدف.
  • فاز الزمالك في 27 مباراة وسجل لاعبوه 110 هدف.
  • حل التعادل في 50 مواجهة بين الفريقين.

التشكيل المتوقع للأهلي

  • حراسة المرمى “محمد عواد”.
  • خط الدفاع ” علي معلول/ محمد هاني/ محمد عبد المنعم/ رامي ربيعه.
  • الوسط ” ديانج/ حمدي فتحي/ أحمد عبد القادر/ حسين الشحات/ قفشه.
  • الهجوم “محمود كهربا”.

التشكيل المتوقع للزمالك

  • حراسة المرمى “محمد عواد”.
  • خط الدفاع ” فتوح/ حمزه المثلوثي/ محمد عبد الغني/ حسام عبد المجيد.
  • خط الوسط ” عماد نبيل دونجا/ إمام عاشور/ أحمد سيد زيزو/ مصطفى شبلي/ يوسف أساه نبيه.
  • خط الهجوم ” سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

بطاقة المباراة

  • المباراة | الأهلي ضد الزمالك.
  • المنافسة | الدوري المصري الممتاز.
  • الموعد | السبت 21 يناير.
  • التوقيت | 20.30 بتوقيت القاهرة.
  • الملعب | أستاد القاهرة الدولي.
  • القناة | أون تايم سبورت الأولى.
كامل عيسى

كامل عيسى حاصل على بكالوريوس هندسة عام 2000، أحب الكتابة والرسم ومشاهدة الأفلام الأجنبية، وأعتبر الكتابة هوايتي المفضلة منذ الطفولة،أحب السفر ومتابعة شئون البلد السياسية والافتصادية والشأن العام بصفة عامة.

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