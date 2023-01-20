السبت الممتاز| موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقمة 125

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من أهم المباريات التي تنتظرها جماهير الكرة المصرية والعربية، فهو الديربي الأشهر في العالم العربي لشعبية وجماهيرية الفريقين في الوطن العربي، اللقاء المنتظر هو اللقاء 125 في الدوري المصري، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع كلمة دون أورج، سنقدم لكم تاريخ اللقاءات والتشكيل المتوقع للفريقين، والقناة الناقلة وكافة تفاصيل اللقاء المرتقب.

يحتضن ملعب القاهرة الدولي اللقاء في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وينقل على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز، يتطلع المارد الأحمر لزيادة فارق النقاط مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، بينما يسعى الفارس الأبيض للعودة إلي المنافسة على الصدارة، بعد تراجعه للمركز الرابع في الترتيب.

موقف الفريقين في الجدول قبل المباراة

الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 13 جولة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 سجل مهاجموه 22 هدف وأستقبلن شباكه 5 أهداف ويعد أقوى هجوم ودفاع في الدوري. الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وتلقى الخسارة في مباراة سجل لاعبوه 15 هدف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

17.30 : بتوقيت غرينتش.

20.30 : بتوقيت مدينة القاهرة.

21.30 : بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت/ قطر.

#ديربي_القاهرة يُزيّن مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز 🔥 استعدوا جيّدًا 😉#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/KUSnWB3Pzs — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 17, 2023

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

تقابل الفريقين قبل المباراة 124 مرة.

حقق الأهلي الفوز 47 مباراة وسجل لاعبوه 159 هدف.

فاز الزمالك في 27 مباراة وسجل لاعبوه 110 هدف.

حل التعادل في 50 مواجهة بين الفريقين.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى “محمد عواد”.

خط الدفاع ” علي معلول/ محمد هاني/ محمد عبد المنعم/ رامي ربيعه.

الوسط ” ديانج/ حمدي فتحي/ أحمد عبد القادر/ حسين الشحات/ قفشه.

الهجوم “محمود كهربا”.

التشكيل المتوقع للزمالك

انا جاهز لتحدي اي #اهلاوي على تويتر 💰

الزمالك بطل القمه ان شاء الله 🏹🇦🇹

التويته عالمثبته لبعد الماتش 👌#الزمالك_الاهلي pic.twitter.com/F659IDAqdJ — 🇦🇹محمد حسن 😎 (@Mo7mdElzamlkawy) January 19, 2023

حراسة المرمى “محمد عواد”.

خط الدفاع ” فتوح/ حمزه المثلوثي/ محمد عبد الغني/ حسام عبد المجيد.

خط الوسط ” عماد نبيل دونجا/ إمام عاشور/ أحمد سيد زيزو/ مصطفى شبلي/ يوسف أساه نبيه.

خط الهجوم ” سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

قناة أون تايم سبورت الأولى ولم يتحدد معلقي اللقاء حتى اللحظة.

بطاقة المباراة