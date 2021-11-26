السعودية في كأس العرب 2021.. تعرف على مواعيد مباريات الأخضر في البطولة التي تقام على ملاعب كأس العالم

يشارك منتخب السعودية في البطولة العربية 2021 للمنتخبات في قطر بمنتخب الصف الثاني ومع ذلك فهو من المنتخبات المرشحة دائما للفوز باللقب وتلك الكأس، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات منتخب السعودية في كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر بداية من 30 نوفمبر الجاري وحتى منتصف شهر ديسمبر 2021، النسخة الحالية هي النسخة العاشرة من البطولة العربية للمنتخبات، حقق منتخب العراق لقب تلك البطولة أربع مرات، وفاز بها المنتخب السعودي مرتين، ومرة لكل من مصر وتونس والمغرب.

جدول مباريات السعودية في كأس العرب 2021

مجموعة السعودية في البطولة العربية 2021: تضم البطولة أربع مجموعات،كل مجموعة بها أربعة منتخبات.

يلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات المغرب والأردن وفلسطين، يبدأ جدول مباريات السعودية في كأس العرب يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 ومباراة ضد المنتخب الأردني على ملعب المدينة التعليمية، هذا ويلعب الأخضر السعودي بالمنتخب الأولمبي، وسوف يقود المنتخب في البطولة المدرب المساعد لهيرفي رينار وهو الفرنسي بونادي، وقد أعلن رينار ذلك خلال مؤتمر صحفي قبل الكشف عن أسماء قائمة الأخضر التي سوف تسافر إلى الدوحة من مواليد 1999 أو أقرب من ذلك.

ثاني مواعيد مباريات السعودية في البطولة العربية 2021 ستكون ضد منتخب فلسطين يوم السبت 4 ديسمبر 2021 على ملعب المدينة التعليمية، ويختتم المنتخب السعودي مباراة دور المجموعات عندما يلتقي مع منتخب المغرب يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 على ملعب الثمامة.