“السعودية وأستراليا”.. أضواء على كل تفاصيل القمة في تصفيات كأس العالم

بواسطة محمود عطا الله
مباراة السعودية وأستراليا مباراة السعودية وأستراليا

يحل منتخب السعودية ضيفًا على المنتخب الأسترالي، يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 الجاري، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير كل تفاصيل تلك القمة المرتقبة، من موعد المباراة بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة، وفندق إقامة المنتخب السعودي في سيدني بأستراليا، وكل أخبار الأخضر في أستراليا، حتى معرفة النتيجة، ثم السفر إلى فيتنام لمواجهة منتخبها في الجولة السادسة.

أخبار مباراة السعودية وأستراليا في سيدني

  • موعد مباراة السعودية وأستراليا عند الساعة 12 ظهر الخميس بتوقيت السعودية.
  • تُقام المقابلة على ملعب ويسترن سيدني.
  • ترتيب المجموعة: السعودية 12 نقطة، أستراليا 9، عمان 6، اليابان 6، الصين 3، فيتنام 0.
  • القنوات الناقلة قناة ssc الفضائية السعودية، وقناة أبوظبي الأرضية.
  • تاريخ مواجهات المنتخبين: فوز السعودية 1، فوز أستراليا 5، التعادل 2.
  • تابعونا مع كل جديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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