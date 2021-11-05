“السعودية وأستراليا”.. أضواء على كل تفاصيل القمة في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب السعودية ضيفًا على المنتخب الأسترالي، يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 الجاري، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير كل تفاصيل تلك القمة المرتقبة، من موعد المباراة بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة، وفندق إقامة المنتخب السعودي في سيدني بأستراليا، وكل أخبار الأخضر في أستراليا، حتى معرفة النتيجة، ثم السفر إلى فيتنام لمواجهة منتخبها في الجولة السادسة.

أخبار مباراة السعودية وأستراليا في سيدني