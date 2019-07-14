السنغال الى المباراة النهائية.. نتيجة مباراة السنغال و تونس في نصف نهائي أمم افريقيا

نتيجة مباراة السنغال وتونس اليوم الموافق 14 من شهر يوليو ، جمع اليوم لقاء بين منتخبي تونس والسنغال في دور نصف نهائي أمم افريقيا، حيث صعدت تونس الى نصف النهائي على حساب منتخب مدغشقر بعد الفوز عليها بنتيجة 3-0، وصعدت السنغال على حساب منتخب بنين بنتيجة 1-0، و قد قطعت تونس شوطاً كبيراً في البطولة فقد إنتصرت على منتخب غانا بركلات الترجيح في دور ال 16 و فازت على منتخب مدغشقر في دور ال 8 بثلاثية نظيفة .

نتيجة مباراة السنغال و تونس في دور نصف النهائي

نتيجة مباراة السنغال وتونس اليوم، أهدر كلا المنتخبين ضربتي جزاء، فقد أضاع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري ركلة جزاء في الدقيقة 75، و حصل المنتخب السنغالي على ضربة جزاء في الدقيقة 80 و قام اللاعب هينري سفيا بإضاعتها، إنتهت أحداث الوقت الأساسي بالتعادل السلبي، مما أدى الى الوصول الى الوقت الإضافي، و سجلت السنغال أول الأهداف في الدقيقة 100 في الوقت الإضافي بقدم اللاعب ديلان برون، وإنتهت أحداث اللقاء بفوز السنغال و صعودها للمباراة النهائية .

موعد مباراة تونس و السنغال القادمة

إنتهت أولى مباريات نصف النهائي، بعد الوصول للوقت الإضافي، نتيجة مباراة السنغال و تونس 1-0 لمنتخب السنغال، تأهلت السنغال الى النهائي الذي سيقام يوم الجمعة بتاريخ 19/7 القادم مع المنتخب الفائز بين الجزائر و نيجيريا، كما ستلعب تونس مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الأربعاء القادم الموافق 17/7 مع الفريق الخاسر .