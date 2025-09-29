الشحات قلب الموازين.. نتيجة وملخص مباراة الأهلي ضد الزمالك 2-1 في ديربي القاهرة

في ليلة كروية مشتعلة على ستاد القاهرة الدولي، قلب الأهلي الطاولة على الزمالك ونجح في تحقيق فوز ثمين بنتيجة (2-1) في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. القمة كالعادة لم تخيب آمال الجماهير، حيث حملت كل عناصر الإثارة من ركلات جزاء، هجمات متبادلة، وتشويق حتى النهاية.

الشوط الأول.. تقدم زملكاوي

بدأ اللقاء بضغط مكثف من الزمالك الذي بحث عن هدف مبكر، وبالفعل حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 32 نفذها بنجاح حسام عبد المجيد ليضع فريقه في المقدمة. بعد الهدف، حاول الأهلي العودة لكنه واجه صلابة دفاعية من الأبيض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك.

الشوط الثاني.. الأهلي يقلب النتيجة

مع انطلاقة الشوط الثاني، دخل الأهلي بروح مختلفة، وزاد من محاولاته الهجومية عبر تحركات حسين الشحات وتريزيجيه. وفي الدقيقة 71، تمكن حسين الشحات من إدراك التعادل بعد متابعة رائعة. الضغط الأحمر استمر بقوة، ولم تمضِ سوى دقائق حتى حصل الأهلي على ركلة جزاء ترجمها محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 78، ليكمل ريمونتادا تاريخية ويضع فريقه في المقدمة.

جماهير مشتعلة وأهمية الفوز

الجماهير الحمراء انفجرت فرحًا مع صافرة النهاية، معتبرة الفوز بمثابة استعادة للهيبة في صراع الصدارة. في المقابل، أصيب أنصار الزمالك بخيبة أمل بعدما شاهدوا فريقهم يفقد التقدم ويخسر الديربي رغم البداية المثالية.

الفوز رفع معنويات الأهلي وأكد أن مباريات القمة لا تُحسم إلا عند صافرة الحكم الأخيرة.