مقابل 240 ألف دولار مارتن لاسارتي يُنهى إجراءات فسخ عقده مع الأهلى

أنهى الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفني السابق للنادي الأهلى إجراءات فسخ عقده مع الأهلى مقابل حصوله على 240 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي اليوم الثلاثاء 20 أغسطس بمقر النادي الأهلى منذ قليل، وذلك بعد إقالته عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، على الرغم من الفوز ببطولة الدوري العام المصري هذا الموسم.

وقد عقد مارتن لاسارتي جلسة مع مسئولي النادي الأهلى من أجل الحصول على الشرط الجزائي، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة النادي الأهلى بقيادة الكابتن محمود الخطيب إقالة لاسارتي من الإدارة الفنية للقلعة الحمراء عقب الخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف وخروجه من دور الستة عشر فى مسابقة كأس مصر.

وقد حصل مارتن لاسارتي على قيمة الشرط الجزائي كاملة فى عقده وهى عبارة عن راتب شهرين أي أنه حصل على 240 ألف دولار، وقد أنهى لاسارتي المدير الفني السابق إجراءات فسخ العقد، وقد على مخالصة بالتسوية المالية وحصوله على كافة مستحقاته من النادي الأهلى.

وكان المدير الفني السابق مارتن لاسارتي قد أدلى بالعديد من التصريحات الصحفية التى تدل على دهشته من إقالته مؤكداً بان الأهلى يريد الفوز دوما، وأنه لا يعلم السبب وراء رحيله، وأن الصحافة ووسائل الإعلام لها دور فى إقالته، وصرح بانه حقق لقب الدوري قبل نهايته بأسبوع، وأن الجميع كان سعيداً، وحقق الفوز فى أول مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4-صفر.

وصرح لاسارتي بأنه فاز بلقب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بعدما كان متأخراً بفارق 17 نقطة، وهذا يعنى أننا قمنا بعمل رائع فى ظل وجود 14 لاعب مصاب بالفريق، وأكد بأن الأمر لا يتعلق بخسارة مباراة أو أننا لعبنا بشكل سيء، إنهم يريدون الفوز دوماً وهذا مستحيل فى كرة القدم.