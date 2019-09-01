الصحافة الانجليزية| أنانية محمد صلاح سبب انزعاج ساديو ماني والغضب أثناء التبديل

سلطت الصحافة الانجليزية الضوء على أزمة الدولي السنغالي ساديو ماني، والتي أثارت الجدل بعد تبديله في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، واكدت صحيفة “تليغراف” البريطانية أن سبب انزعاج ساديو ماني هو عدم تمرير الكرة من زميلة الدولي المصري محمد صلاح بعد أن تمكن من المرور من لاعب بيرنلي ولم يمرر الكرة لساديو ماني الذي كان في وضع وتمركز جيد وظهر الغضب على ساديو ماني بسبب تصرف محمد صلاح الغير معتاد.

أزمة ساديو ماني

ظهر ساديو ماني غاضباً بعد تغييرة في الدقيقة 85 وتم تهدئته بواسطة جيمس ميلنر وجو جوميز ليثير الجدل والتساؤلات حول الأوضاع في ليفربول، ولم تنتهي أزمة محمد صلاح وساديو ماني التي بدأت في العام الماضي واستطاع المدير الفني يورجن كلوب التغلب عليها لينجح بعد ذلك في الحصول على دوري أبطال أوروبا، ولكن سرعان ما بدأت المشكلات هذا الموسم وبعد 4 مباريات فقط من عمر الدوري الذي يتربع على عرشه الريدز ب 12 نقطة من 4 مباريات، ولكن هناك قلق جماهيري كبير بعد الأزمة.

ليفربول وبيرنلي

انتهت مباراة ليفربول وبيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة لصلح ليفربول أحرز الاهداف أرنولد في الدقيقة 33 وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37 ويختم فرمينهو المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 80.