الصربي دانييل أليكسيتش ينضم لمعسكر الأهلي السعودي بالنمسا

انضم محترف الأهلي السعودي الجديد الصربي “دانييل أليكسيتش” لمعسكر الفريق التدريبي الخارجي المقام بالنمسا، وكان النادي الأهلي، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع دانييل أليكسيتش لمدة ثلاثة مواسم قادمة في صفقة قوية من صفقات الراقي خلال موسم الانتقالات الصيفية، اللاعب الصربي ينضم للأهلي قادما من فريق مالاتيا سبور التركي، هذا ومن المرتقب أن يُبرم مجلس إدارة الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ عدد من الصفقات القوية خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد أعلن النادي الأهلي منذ قليل، عن انضمام نجم خط هجومه دجانيني تافاريس لمعسكر الفريق بالنمسا، بعد انتهاء إجازة اللاعب الخاصة رسميا، لينخرط مع الفريق في معسكر النمسا، يذكر أن المدير الفني للأهلي برانكو إيفانكوفيتش قد اختار قد اختار 32 لاعب للمعسكر الخارجي، حيث وصلت بعثة الأهلي للنمسا يوم 7 يوليو 2019، ويستمر المعسكر حتى يوم 24 يوليو الجاري.

يذكر أن النادي الأهلي، يبحث عن المنافسة على كل البطولات التي سيشارك فيها بالموسم القادم، وتبدأ المنافسات القوية بلقاء مواطنه الهلال في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدها يبدأ دوري المحترفين السعودي، وكأس خادم الحرمين.