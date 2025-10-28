الصين تبتعد.. جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

تنفرد جمهورية الصين بصدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأسيوية للشباب 2025 بعد مرور سبعة أيام على بداية البطولة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها صاحب المركز الثاني دولة باكستان بما يزيد عن 55 ميدالية متنوعة، ثم تأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب مملكة تايلاند.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

تواصل دولة الإمارات تصدرها للمنتخبات العربية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 وهي في المركز السادس للترتيب العام بمجموع 18 ميدالية حتى اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والذي لم تنتهي المنافسات والمسابقات فيه، تليها السعودية بمجموع 15 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، ثم العراق في المركز العام الثاني عشر مسجله 11 ميدالية متنوعة.