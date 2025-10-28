الصين تبتعد.. جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

تنفرد جمهورية الصين بصدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأسيوية للشباب 2025 بعد مرور سبعة أيام على بداية البطولة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها صاحب المركز الثاني دولة باكستان بما يزيد عن 55 ميدالية متنوعة، ثم تأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب مملكة تايلاند.

جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

تواصل دولة الإمارات تصدرها للمنتخبات العربية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 وهي في المركز السادس للترتيب العام بمجموع 18 ميدالية حتى اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 والذي لم تنتهي المنافسات والمسابقات فيه، تليها السعودية بمجموع 15 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، ثم العراق في المركز العام الثاني عشر مسجله 11 ميدالية متنوعة.

ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 الآسيا تحت 20
الدولة ميدالية ذهبية فضية برونزية مجموع الميداليات
الصين 45 35 18 98
أوزبكستان 19 5 15 39
تايلاند 13 13 7 33
كازاخستان 12 11 22 45
إيران 11 11 20 42
الإمارات 8 6 5 19
تايوان 6 9 15 30
الفلبين 6 7 8 21
هونج كونج 6 5 8 19
كوريا الشمالية 6 4 1 11
الهند 3 10 12 25
السعودية 3 4 8 15
العراق 3 4 4 11
كوريا الجنوبية 3 3 5 11
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة “العراق…

أخبار الرياضة

الآن.. تابع مباراة النصر ضد الاتحاد مباشرة عبر قناة ثمانية HD 1 من هذا التردد