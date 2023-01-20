“العالمي” هنا موعد مباراة النصر والاتفاق بمشاركة الدون ورابط موقع مرسول بارك لحجز التذاكر

يحتضن ملعب مرسول بارك أولى مشاركات الدون مع فريقه نادي النصر السعودي، في مباراة النصر والاتفاق اللقاء المقرر الأحد القادم الموافق 22 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكان نادي النصر قد أعلن عن طرح تذاكر اللقاء عبر الموقع الرسمي لملعب مرسول بارك، للجماهير النصراوية المتعطشة لرؤية نجمها العالمي كريستيانو رونالدو، يتنافس النصر مع الاتحاد والهلال والشباب على صدارة ترتيب أقوى الدوريات العربية.

تأتي مباراة النصر ضد الاتفاق بعد أن حقق العميد الثلاثية في أفتتاح مباريات الجولة الرابعة عشر على الفيحاء، ليتصدر الرتيب مؤقتاً بفارق نقطة عن النصر فالاتحاد رصيده الآن 31 نقطة، بينما النصر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسر في مباراة، بينما منافسه اليوم نادي الاتفاق يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة، من لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات.

موعد مباراة النصر والاتفاق

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.

18.30 : السادسة والنصف بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

19.30 : السابعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

20.30 : الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أـم القرى مدينة مكة المكرمة.

مباراة النصر والتعاون في دوري روشن

تعد المباراة من أـهم المباريات التي تحظى بمتابعة كبيرة، نظراً لكونها الأولى للعالمي كريستيانو مع فريق العالمي النصر السعودي، وكذالك بعد فوز الاتحاد أصبح الفوز ضروري للنصر من أجل استرداد الصدارة، وكان النصر قد واجه الاتفاق في دوري المحترفين في 17 مباراة، قبل ذالك فاز في 8 وخسر في 4 وتعادل الفريقين في 5 مباريات.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي اليوم

عمـل لا يتوقف 💪 pic.twitter.com/G2aNNYFGRn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 15, 2023

حراسة المرمى : – أمين بخاري.

الدفاع : – سلطان الغنام/ عبد الإله العمري/ علي لاجامي/ جونسالس.

الوسط : – بيبي مارتينيز/ لويس جوستافو/ سامي النجعي/ عبد الإله الخيبري.

خط الهجوم النادي : – الدون كريستيانو/ الرهيب تاليسكا.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق

يمكن لجميع متاعي ومحبي النصر السعودي شراء التذاكر من خلال موقع مرسول بارك، عن طريق أتباع الخطوات التالية.

🔥🔥 نفاذ جميع تذاكر جمهور النصر 💛💙 🔥🔥 Al-Nassr Fans Tickets are SOLD OUT 💛💙#النصر_الاتفاق#مرسول_بارك https://t.co/jNL3bqqiyH — مرسُول بارك – Mrsool Park (@VictoryArena_sa) January 12, 2023