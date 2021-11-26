العراق في كأس العرب 2021.. تعرف على جدول مواعيد مباريات الأخضر في البطولة

وصل منتخب العراق الأول إلى مطار حمد الدولي للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات 2021، يحمل نجوم الأخضر آمال كل الجماهير العراقية بتحقيق إنجاز في البطولة التي تستضيفها قطر على ملاعب كأس العالم، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات منتخب العراق في كأس العرب 2021، كما نُقدم لكم القنوات الناقلة لمباريات العراق في البطولة العربية، يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا عربيا في نسخة هي الأقوى في تاريخ تلك المسابقة، من حيث التنظيم والجوائز، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات.

جدول مباريات العراق في كأس العرب 2021

مجموعة العراق في البطولة العربية: يلعب منتخب العراق في المجموعة الأولى القوية،

والتي تضم منتخبات قطر والبحرين وعمان والعراق، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل إلى الدور ربع النهائي، بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع، يبدأ جدول مباريات منتخب العراق في كأس العرب يوم 30 نوفمبر 2021 عندما يلتقي الأخضر مساء هذا اليوم مع المنتخب العماني في قمة مرتقبة، من الجدير بالذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قد وافق على استقالة المدير الفني الهولندي ديك أدفوكات، بعد النتائج غير الجيدة في مباريات تصفيات كأس العالم، وتولى مساعده القيادة الفنية للمنتخب وهو المدرب المونتينجري زيلكو بتروفيتش.

ثاني مواعيد منتخب العراق في البطولة العربية 2021 للمنتخبات سوف تكون يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 ضد منتخب البحرين على ملعب البيت بالدوحة، بينما ختام مباريات الأخضر في البطولة سوف تكون ضد المنتخب القطري يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، القنوات الناقلة للبطولة هي قناة bein sports المفتوحة.