“العربي ضد الكويت” تحديد موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2020
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسميًا عن موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2020، تلك المباراة النهائية التي تجمع بين العربي والكويت، وذلك في ختام مباريات الكأس الغالية كأس الأمير صباح الأحمد 2020، وكان النادي العربي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما تغلب بصعوبة على اليرموك في قبل النهائي بركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وبركلات الترجيح أيضًا تأهل الكويت إلى النهائي على حساب نادي كاظمة.
موعد نهائي كأس الأمير الكويتي 2020 بين العربي والكويت
قال الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن موعد نهائي كأس الأمير 2020 بين العربي والكويت سوف يقام يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، وتقام مباراة العربي والكويت النهائية على استاد جابر الكبير عند الساعة 7.30 مساء، هذا ويذكر أن العربي قد فاز بكأس الأمير 15 مرة، والكويت فاز بالكأس 14 مرة.
#نهائي_كأس_الامير pic.twitter.com/2OPTxO9JIB
— KuwaitFA (@KuwaitFA) September 14, 2020