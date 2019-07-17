العميد “خلصها” هارون كمارا إتحادياً لخمس سنوات تعرف على قيمة الصفقة المالية وتفاصيل التعاقد بعد المنافسة الشرسة مع الزعيم

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا اللقاء بك اليوم من خلال هذا المقال عن انتقالات اللاعبين في السعودية، التي يستحوز على اهتمام الجماهير الكروية، خاصاً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ورغبة كل من جمهور الفرق السعودية في متابعة فرقها، من حيث ضم لاعبين جدد وتدعيم صفوفها، للاستعداد للموسم الجديد، ونحن نقدم لكم واحدة من صفقات العيار الثقيل هذا الصيف، وهي صفقة انتقال لاعب القادسية السابق، ولاعب اتحاد جدة “العميد” الحالي هارون كمارا.

أعلن نادي اتحاد جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن تعاقده رسمياً مع أللاعب المتميز هارون كمارا لاعب القادسية السابق، المتألق الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين.

القيمة المالية لتعاقد الاتحاد مع كمارا

كشفت تقارير صحفية نشرتها جريدة الرياضية السعودية، أن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 22 مليون ريال، حصل عليها نادي القادسية مقابل الاستغناء عن عقد اللاعب، في حين حصل هارون كمارا على 3 ملايين ريال كمقدم للعقد، وسيحصل على راتب شهري يقدر 150 ألف ريال، بالإضافة إلي سياراه فاخرة وفيلا للاعب.

مدة تعاقد الاتحاد مع هارون كمارا

وقع هارون كمارا على عقود انضمامه للعميد فترة 5 سنوات مقبلة، تبدأ من الموسم القادم

أرقام هارون كمارا مع القادسية الموسم الماضي

شارك هارون كمارا الموسم الماضي في 20 مباراة بصورة أساسية، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3 أهداف، ولفت الأنظار أليه الموسم الماضي، مما جعل مسئولي العميد والزعيم يسعون للتعاقد مع اللاعب.