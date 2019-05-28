الغموض يحيط بجدول الدوري ولاسارتي يرفض استئناف المباريات بدون الدوليين

في تعقيد جديد للموقف بخصوص جدول الدوري الممتاز، رفض المدير الفني لفريق الأهلي، الأورجوياني مارتن لاسارتي استكمال الدوري من دون اللاعبين الدوليين في الموسم الحالي، حيث أكد لاسارتي لمسئولي النادي الأهلي أن اللعب بدون اللاعبين الدوليين يخلو من تكافؤ لفرص بسبب وجود 4 لاعبين من الأهلي وهم وليد سليمان، ومروان محسن، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، بالإضافة لثنائي المنتخب الأوليمبي، رمضان صبحي، وصلاح محسن، إلى جانب التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو.

الأهلي يعلن عدم تسلم جدول جديد من اتحاد الكرة

وعلى جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، شريف فؤاد، أنه الأهلي لم يصله أي بيان من اتحاد الكرة أو جدول جديد لمواعيد مباريات الدوري، مضيفا أن الأهلي رفض الجدول السابق للمباريات، ومتمسك بموقفه، وأضاف أنه في حال وصول مخاطبات جديدة من اتحاد الكرة، فإنه سيتم إعلان موقف النادي.

وعلى جانب المنتخب الوطني، فقد تمسك الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر المنتخب، والمقرر في يوم 6 يونيو القادم، استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية المقامة بمصر بداية من 21الشهر القادم.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بناء على موقف الجهاز الفني للمنتخب، استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الذي أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات التي تقرر إقامتها يوم الخميس 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها.

وقد أضافت اللجنة أنها ستعلن الأربعاء عن مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري وبطولة كأس مصر.