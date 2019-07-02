الفراعنة ضد الأولاد.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية 2019

بعد ترقب كبير وحتى اللحظات الاخيرة من الجولة الثالثة حسمت رسمياً مباريات كأس الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا ورسم طريق كل المنتخبات حتى نهائي البطولة، منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا والذي حل في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما استطاع أن يصعد ضمن أفضل أربع منتخبات صاحبة المركز الثالث في الست مجموعات.

الفراعنة صعدوا بعدما حصدوا العلامة الكاملة في المجموعة الأولى التي اعتبرها البعض قبل بداية البطولة الأسهل وبالفعل حقق المنتخب الوطني صعوداً يسيراً، وتمكن خلال الثلاث لقاءات من أحرز خمس أهداف ولم يدخل شباك الشناوي أي هدف حتى الآن، ولكن منتخب مصر لم يطمئن جمهوره حيث لم يظهر الفراعنة بمستوى قوي يوحي بأن اللقب مصري.

منتخب مصر وجنوب أفريقيا

المنتخب الجنوب أفريقي في دور المجموعات حصد ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد على نامبيا بهدف وحيد وتلقى هزيمتين أمام المغرب وأمام ساحل العاج بهدف نظيف في كلا المبارتين، لم يقدم الأولاد كما يطلق عليهم المستوى المأمول أيضاً، وفرصة المنتخب المصري في الصعود لدور الثمانية الأوفر حظاً.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب افريقيا

والان نتعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث يلتقى الفراعنة ضد الأولاد يوم السبت القادم 7 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تقام المباراة على ملعب القاهرة الدولى.

جدول مباريات دور الستة عشر بطولة كأس أمم أفريقيا

وفي باقي لقاءات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا، مالي تواجهة كوت ديفوار والجزائر في مواجهة غينيا والكاميرون ضد نيجيريا وجميع هذه الفرق في طريق منتخب مصر حال الوصول للنهائي.

تلتقي السنغال ضد أوغندا والمغرب تواجهة بنين ومدغشقر مفاجئة البطولة والذي يقدم اداءً رائعاً يلاقي الكونغو والذي تمكن من الصعود كثالث المجموعة الأولى بعد فوز عريض برباعية على زيمبابوي، وفي آخر اللقاءات تواجهة تونس منتخب فايف ستار غانا في لقاء صعب.