الفراعنة على موعد مع صدارة المجموعة الليلة عندما تلاقي أوغندا الطامحة للقمة تعرف على أدق تفاصيل اللقاء

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة مصر وأوغندا، في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولي من مباريات دور المجموعات، والتي يسعى المنتخب المصري لتصدرها ليسهل نسبياً المواجهة في دور ال16، ومن المعروف أن أول المجموعة يلاقي احدي الفرق المتأهلة كأفضل ثالث.

يدخل المنتخب المصري اللقاء وهو متصدر المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، من فوزين على كلاً من الكونغو وزيمبابوي، ويحتل المنتخب الأوغندي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز على الكونغو والتعادل مع زيمبابوي، ويحل منتخب زيمبابوي ثالثاً برصيد نقطة واحدة من التعادل مع أوغندا، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري في مباراة أوغندا الليلة

حراسة المرمي (محمد الشناوي)

خط الدفاع (أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي)

خط الوسط (طارق حامد، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن “تريزيجيه”)

خط الهجوم (مروان محسن)

تعرف علي ألاعبون المهددون بالإنذار الثاني والإيقاف في مباره دور16

بعد ضمان التأهل إلي دور ال16 تكمن أهمية المباراة في تأمين صدارة المجموعة، لتسهيل مشوار الفراعنة في الدور ثمن النهائي، ولكن المشكلة التي ستواجه المدير الفني هي حصول 3 لاعبين على أنزار، ومعرضون حسب لائحة البطولة في حالة حصولهم على الإنذار الثاني للغياب عن مباراة دور ال16، والاعبون هم محمود علاء قلب الدفاع، ولاعب خط الوسط محمد النني، وأيضاً لاعب الوسط على غزال.

تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة وحكم المباراة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة حكم المباراة مصر * أوغندا التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي الحكم السنغالي “ماجيتي نداي”

تعرف علي معلق مباراة مصر وأوغندا الليلة

على قناة تايم سبورت : المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي. على قناة بي إن سبورت ماكس HD1 :المعلق المصري علي محمد علي.

تعرف علي موعد فتح الأستاد لدخول الجماهير المباراة وموعد إغلاقه

يفتح أستاد القاهرة أبوابه لدخول الجماهير في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ويغلق في تمام السابعة مساءً قبل بدأ المباراة بساعتين.

وفي نهاية المقال أتمني مشاهدة مباراة ممتعة وقوية يستمتع بها الجمهور العاشق للساحرة المستديرة وأن يفوز المنتخب المصري باللقاء ويتصدر المجموعة الأولي.