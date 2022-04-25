الفرق المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2022 – ثمن النهائي

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة أبطال آسيا 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفرق المتأهلة لدور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية خمس مجموعات وهي مجموعات غرب آسيا، في حين يبلغ إجمالي مجموعات دور 32 ثماني مجموعات، تتأهل نصف تلك الأندية إلى الدور ثمن النهائي المرتقب، من الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي هو حامل لقب تلك البطولة.

الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022

كان نادي الهلال هو أول الفرق المتاهلة للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عن المجموعة الأولى بجدارة، على الرغم من قوة المنافسة في تلك المجموعة، الشباب السعودي حجز مكانه في دور 16 من أبطال آسيا 2022 بطلا للمجموعة الثانية، كما تمكن الدحيل القطري وفولاذ القطري من التأهل، واقترب الفيصلي بقوة من الدور الثاني من البطولة.