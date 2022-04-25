الفرق المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2022 – ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022 الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة أبطال آسيا 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفرق المتأهلة لدور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية خمس مجموعات وهي مجموعات غرب آسيا، في حين يبلغ إجمالي مجموعات دور 32 ثماني مجموعات، تتأهل نصف تلك الأندية إلى الدور ثمن النهائي المرتقب، من الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي هو حامل لقب تلك البطولة.

الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022

كان نادي الهلال هو أول الفرق المتاهلة للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عن المجموعة الأولى بجدارة، على الرغم من قوة المنافسة في تلك المجموعة، الشباب السعودي حجز مكانه في دور 16 من أبطال آسيا 2022 بطلا للمجموعة الثانية، كما تمكن الدحيل القطري وفولاذ القطري من التأهل، واقترب الفيصلي بقوة من الدور الثاني من البطولة.

الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022
المجموعة الأولى
الأول الهلال
الثاني
المجموعة الثانية
الأول الشباب السعودي
الثاني
المجموعة الثالثة
الأول فولاذ الإيراني
الثاني
المجموعة الرابعة
الأول الدحيل القطري
الثاني
المجموعة الخامسة
الأول
الثاني
المجموعة السادسة
الأول
الثاني
المجموعة السابعة
الأول
الثاني
المجموعة الثامنة
الأول
الثاني
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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