الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري التحدي الآسيوي 2026 – دور 8

إنتهى اليوم دور المجموعات لأندية غرب آسيا من بطولة دوري التحدي الآسيوي 2025-2026 بنظامها الجديد، يضم دور المجموعات من دوري التحدي 6 مجموعات، 3 مجموعات لفرق غرب آسيا ومثلهم لفرق شرق القارة، مجموعات الغرب يتأهل للدور ربع النهائي (دور 8) أبطال المجموعات، إلى جانب أفضل فريق من أصحاب المركز الثاني.

الفرق المتأهلة لدور 8 دوري التحدي الآسيوي 2025-2026

المجموعة الأولى: تأهل الشباب العماني بطلا للمجموعة الأولى.

المجموعة الثانية تأهل الكويت بطلا للمجموعة، والأنصار أفضل ثاني.

المجموعة الثالثة تأهل موراس يونايتد بطل قيرغيزستان بطلا للمجموعة الثالثة.

تُقام مواعيد مباريات ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي القادمة خلال شهر مارس 2026، على أن تُقام مباريات قبل النهائي في أبريل 2026.