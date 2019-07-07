الفرنسي ديسابر مديراً فنياً لفريق بيراميدز والتوقيع خلال ساعات

أعلنت مصادر من نادي بيراميدز بأنه تم التوصل بين إدارة نادي بيراميدز والمدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر على تولي القيادة الفنية لفريق بيراميدز، كما أكدت تقارير صحفية أوغندية بان المدير الفني السابق لمنتخب أوغدنا ديسابر سيتولى تدريب فريق بيراميدز بشكل رسمي خلال ساعات.

كما أكد موقع فوتبول 256 الأوغندي بان الفرنسي ديسابر توصل إلى اتفاق كامل مع إدارة فريق بيراميدز على تولي مهمة تدريب بيراميدز فى الفترة القادمة، كما أكد الموقع بانه سيتم توقيع العقود خلال ساعات وأنه سيتم الإعلان الرسمي من خلال مؤتمر صحفي سيعقد فى استاد الدفاع الجوي غداً الاثنين للإعلان عن تولي ديسابر مهمة تدريب فريق بيراميدز.

وكان الاتحاد الأوغندي لكرة القدم قد أعلن رسمياً عن فسخ التعاقد مع الدير الفني لمنتخب أوغندا الفرنسي ديسابر بالتراضي من جانب الطرفين بعد أن ودع المنتخب الأوغندي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من منتخب السنغال فى دور الستة عشر بنتيجة 1-صفر بعدما تأهل المنتخب الأوغندي كوصيف المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط بعد منتخب مصر.

يذكر أن نادي بيراميدز قد أسند مهمة تدريب الفريق خلال الموسم الماضي لأربعة مدربين وهم البرازيلي ألبيرتو فالنتين، والأرجنتيني ريكاردو أنتونيو لافولبي، والمصري حسام حسن، والأرجنتيني رامون دياز، ويعتبر المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر هو المدير الفني الخامس الذى يتولى قيادة فريق بيراميدز هذا الموسم، حيث يواجه فريق بيراميدز النادي الأهلى فى دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر بعد البطولة الأفريقية.