الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين يخوض انتخابات الزمالك على مقعد أمين الصندوق

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات تكميلية لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك اعتباراً من اليوم الخميس 15 أغسطس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً ولمدة 4 أيام، ويتقدم للترشيح من تتوافر فيه شروط العضوية والترشح التى تقرها لائحة النظام الأساسى بنادي الزمالك وأن يتقدم المرشح بالأوراق اللازمة للترشيح.

وفى مفاجأة غير متوقعة تقدم صباح اليوم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بأوراق ترشحه فى الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك والتى تقرر إجراءها أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2019 وتقدم الفنان أشرف زكى على مقعد أمين الصندوق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد دعا لعقد جمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد أمين الصندوق، وعلى 3 مقاعد اخري فى مجلس إدارة النادي، وذلك بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير الهيكل الأساسى لمجلس الإدارة ليضم رئيس مجلس إدارة، ونائب لرئيس مجلس الإدارة، وأمين صندوق، وعدد 7 أعضاء.

وقد تواجد الفنان أشرف زكي صباح اليوم بمقر نادي الزمالك وقام بتقديم أوراق الترشيح على مقعد أمين الصندوق، وذلك بعد عقد عدد من الجلسات بينه وبين المسئولين بالنادي للترشيح على مقعد أمين الصندوق وليس على مقعد العضوية وذلك فى الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة نادي الزمالك.

هذا وتقدم اليوم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الزمالك كل من أحمد مرتضى منصور، وأحمد عادل عبدالفتاح نجم الزمالك لكرة السلة، وحمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الزمالك، بجانب الفنان أشرف زكي الذى تقدم على مقعد أمين الصندوق بعد وفاة حازم ياسين أمين الصندوق السابق لنادي الزمالك.