الفيفا تقول كلمتها| وتُقرر من هو أفضل مُدرب بالعالم هذا العام

ألقاب الكرة لا مكانة ولا مكان لها دون أن تكون صادرة من الهيئة الكروية المالكة رسمياً لشرف وأوسمة الكرة العالمية الفيفا، فمنها وإليها يرجع أمر الكرة العالمية، وربما لا ينتظر عُشاق الكرة بعد تحديد من هو أفضل لاعب بالعالم للعام، إلا اللقب الثاني الأكثر بريقاً لقائد اللعبة وهو المدير الفني، وبالفعل ومُنذ قليل قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم fifa من هو ملك ملوك مُدربي الكرة لهذا العام، ومن هو أفضل مدربي العالم للعام 2019.. فإليكم التفاصيل.







كلوب الأفضل عالمياً.. فلماذا

حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن المدير الفني الأسطوري لفريق ليفربول “يورغن كلوب” هو الأفضل هذا العام من بين مُدربي كرة القدم بالمعمورة، وتم اختيار كلوب كأفضل مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد أن تمكن الألماني المُخضرم من قيادة فريق ليفربول ليس فقط لبطولة أوروبا للأندية الأبطال، بل لأنه وبالفعل صنع وباقتدار فريق متكامل النجومية من لاعبين قد لا يكون من بينهم مثل ميسي ورونالدو أو تلك الأسماء البراقة التي فرضت نفسها على سجلات الكرة العالمية خلال المواسم الماضية.







وربما لم يكن كلوب لاعب كرة قدم لامع أو معروف أو من هؤلاء الذين تميزوا كلاعبين على البساط الأخضر، بل غن كلوب لم يستطع أن يحقق مجداً من قبل كما حققه مع الفريق الانجليزي الحالي ليفربول فلم يدرب فريق ذات ثقل من قبل إلا فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وخلاصة القول أن ليفربول صنع كلوب وكلوب صنع ليفربول فكلاهما قصة نجاح مبهرة.