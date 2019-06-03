الفيفا تمنح قطر حق استضافة مونديال الأندية عامي 2019 و 2020

تقرر تنظيم قطر لبطولتي كأس العالم للاندية نسختي 2019، و2020، وذلك بعد منح مجلس الفيفا لقطر حق استضافة البطولتين، وقد قرر الفيفا في وقت سابق، إقامة كأس العالم للأندية من 24 فريقا اعتبارا من نسخة 2021، وأفادت التقارير بأن البطولة ستكون بمثابة اختبار لكأس العالم المقرر في قطر 2022.

موعد كأس العالم للأندية

وقد عقد مجلس الفيفا اجتماعه في باريس يوم الإثنين 3 يونيو، على هامش افتتاح كأس العالم للسيدات، وقرر باجتماعه منح قطر حق استضافة النسختين القادمتين لمونديال الأندية، وشمل القرار أن تُلعب النسخة التجريبية عام 2021 بمشاركة 24 فريقا، ويبقى نظام كأس العالم للأندية في النسختين المقبلتين بمشاركة 7 فرق.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر، وستكون بمثابة اختبار للظروف المناخية، حيث هناك اقتراحات بإقامة كأس العالم في ذلك التوقيت.

كما سيتخذ الفيفا قرارا في اجتماعه المقبل في شنجهاي بالصين يومي 23، و24 أكتوبر بخصوص البلد المستضيف لنسخة 2021،.