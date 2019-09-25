الفيفا يحسم الجدل حول عدم تصويت مصر لـ”صلاح” ومدرب السودان يفجر مفاجأة مدوية بتزوير الفيفا التصويت لصالح ميسي

بعد كشف النقاب حول ملابسات عدم تصويت مصر للنجم المصري محمد صلاح في جائزة The best أفضل لاعب في العالم، والذي حل فيها صلاح بالمركز الرابع عقب حصوله على صوت وحيد من أصل 15، حيث لم يشارك في التصويت مدرب المنتخب المصري أجيري وقائد المنتخب أحمد المحمدي، واقتصر التصويت على صوت ممثل مصري واحد، هو الصحفي هاني دانيال الذي اختاره في المركز الثالث خلف ماني، تواصلت ردود الأفعال ليصرح المتحدث الرسمي باسم الفيفا للصحافة ويحسم الجدل حول ما أثير حول عدم تصويت مصر لـ “صلاح”، حيث نفى فكرة حجب أصوات اتحاد الكرة المصري وقال “إذا لم يرد اسم اتحاد محلي في ملف التصويت، فذلك يعني أن الصوت لم يصل لنا ليقيد في الاستفتاء”.







تبرير جمعية اللاعبين المحترفين في مصر

ومن جهته وبعد أن انهالت الاتهامات على مجدي عبد الغني رئيس الجمعية، بتعمد عدم دعم صلاح في التصويت، أصدر بيانًا رسميًا نفى فيه تلك الاتهامات قال فيه: “الجمعية هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت، وإرسالها للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لفرز الأصوات لاختيار أفضل 11 لاعبا بالموسم، والجمعية ليست مسؤولة عن ترشيح أو إرسال اسم محمد صلاح للفيفا”.







وتابع عبد الغني بالقول: “يقوم اللاعبون في الأندية بالتصويت عليها من خلال مندوبي الجمعية، التي يقتصر دورها فقط على جمع الاستمارات بعد تصويت لاعبي الدوري الممتاز والممتاز (ب)، وإرسالها إلى الاتحاد الدولي وهو ما تم بالفعل، هذا الكلام موثق بالصور”.

رد فعل صلاح

واقتصر رد فعل النجم محمد صلاح على عدم تصويت مصر لصالحه في جائزة أفضل لاعب في العالم بحذف صفته كلاعب في المنتخب المصري في ملفه التعريفي في موقع “تويتر”واكتفى بكونه لاعب في ليفربول فقط، غير انه حاول إصلاح الامر بنشر تغريدة بقميص المنتخب المصري قال :”مهما حاولوا يغيروا حبي ليك مش هيعرفوا”.

مفاجاة مدرب السودان المدوية







وضمن ذات السياق فجّر مدرب المنتخب السوداني لكرة القدم، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، مفاجأة مدوية تتعلق بالتصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، حيث صرح في لقاء صحفي مع “العربية نت”، كاشفًا أنه “اختار محمد صلاح للمركز الأول وساديو ماني للثاني وكيليان مبابي للثالث، قبل أن يتفاجأ بأن “الفيفا” حوّل تصويته إلى الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني (الذي حاز الجائزة في المركز الأول) وفيرجيل فان ديك ثانيا والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث”، وأضاف أنه “التقط صورة لورقة تصويته موقعة منه ومن الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، قبل إرسالها للاتحاد الدولي.”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورة تزعم بأنها لتصويت مدرب المنتخب السوداني على التصويت الذي تم لاختيار اللاعب الأفضل في العالم 2019.

ويُذكر ان اللاعب محمد صلاح حصل على المركز الرابع في قائمة “The Best” التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”، الذي لم يعتمد صوتي المدير الفني للمنتخب المصري أجيري، وقائده أحمد المحمدي، بسبب عدم وصول ترشيحهما للاتحاد في الوقت المناسب مما حرم صلاح من 10 نقاط كاملة فيما لو صوتوا له في المرتبة الأولى.