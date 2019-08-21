الفيفا يستخرج بطاقة دولية مؤقتة للاعب محمود كهربا للمشاركة مع ناديه البرتغالى

استخرج الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بطاقة دولية مؤقتة للاعب محمود كهربا نجم الزمالك الهارب، والذي انتقل لفريق أفيس البرتغالي على الرغم من عدم انتهاء عقده مع نادي الزمالك، بعد شكوى ناديه الجديد حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه أفيس البرتغالي.

وقد قرر القاضي الأوحد بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” استخراج البطاقة المؤقتة للاعب محمود كهربا بعد قيام نادي أفيس البرتغالي بتقديم شكوى رسمية مؤخراً للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة الدولية لللاعب.

وقد أرسل الفيفا لاتحاد الكرة خطاب رسمي يطلب فيه توضيح موقف اللاعب وأسباب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب لناديه الجديد، وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد على الفيفا بأن اللاعب مرتبط بعد مع ناديه القديم نادي الزمالك ولا يحق له الانتقال لأي نادي آخر بدون موافقة ناديه.

وكان نادي أفيس البرتغالي قد أعلن فى الخامس والعشرين من يوليو الماضي بأنه حصل على توقيع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك لمدة موسمين، حيث تم التعاقد مع اللاعب محمود كهربا بناء على طلب إيناسو المدير الفني الحالي لفريق أفيس البرتغالي والمدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وكان النادي البرتغالي قد ذكر فى بيان رسمي بأنه تعاقد مع محمود كهربا الذى سجل 13 هدف خلال 41 مباراة خاضها مع نادي الزمالك، بجانب أن اللاعب قد احترف من قبل فى سويسرا، كما احترف كهربا فى نادي اتحاد جدة السعودي، ويخوض كهربا تجربة الاحتراف الجديدة فى البرتغال.

وبناء على البطاقة الدولية المؤقتة التى قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” باستخراجها للاعب محمود كهربا يحق للاعب المشاركة مع ناديه الجديد، كما يحق لنادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب فى المحكمة الرياضية، والتي من المقرر أن تعاقب اللاعب على توقيعه للنادي البرتغالي وتغريمه بقيمة مدة عقده المتبقية مع نادي الزمالك.