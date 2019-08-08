الفيفا يستخرج بطاقة مؤقتة للاعب محمود كهربا بعد شكوى ناديه البرتغالى

كشفت مصادر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بأن الفيفا سيقوم باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك الهارب، وذلك بعدما تقدم نادي أفيس البرتغالي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم الهدف منها استخراج بطاقة دولية مؤقتة للاعب كهربا حتى يستطيع المشاركة مع ناديه الجديد.

وسيقوم الفيفا باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للاعب محمود كهربا خلال شهر من تاريخ التقدم بطلب استخراج البطاقة، وبعدها يحق لمحمود كهربا اللعب لنادي أفيس البرتغالي، وعلى نادى الزمالك أن يتقدم بشكوى للاتحاد الدولي وسوف يتم تغريم كهربا بمبلغ 9 مليون جنيه وهى القيمة المتبقية من عقده مع نادي الزمالك، ويحق لنادى أفيس البرتغالي بيع اللاعب بعد الحصول على البطاقة الدولية المؤقتة.

وكان نادي أفيس البرتغالي قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادى الزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا، وهو ما دفع الفيفا إلى مخاطبة اتحاد الكرة المصري لمعرفة أسباب الامتناع عن إرسال البطاقة الدولية للاعب للمشاركة مع ناديه الجديد.

وقد أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم الرد على شكوى نادي أفيس البرتغالي والتي تتضمن بأن اللاعب مرتبط بعقد سار مع نادي الزمالك وأن العقد متبقي فيه 3 مواسم، بالإضافة إلى أن العقد موثق فى الاتحاد المصري لكرة القدم ولا صحة لما يقوله اللاعب محمود كهربا بأن عقده باطل، وأن ذلك هو سبب امتناع اتحاد الكرة المصري عن إرسال البطاقة الدولية للاعب لأنه خالف عقده مع ناديه القديم.

ويدعى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بأن عقده مع نادي الزمالك باطل وذلك لعدم توثيق العقد فى الفترة القانونية المحددة للتوثيق وهى شهر من تاريخ توقيع اللاعب على العقود وهو ما نفاه مسئولي اتحاد الكرة المصري.