الفيفا يُعلن التصنيف العالمى للمنتخبات عن شهر يوليو ومصر تتقدم 9 مراكز

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” التصنيف العالمى للمنتخبات فى كرة القدم على مستوي العالم اليوم الخميس 25 يوليو 2019 وقد حافظ المنتخب البلجيكى على الصدارة، وتقدم منتخب مصر 9 مراكز فى التصنيقف العالمي ليدخل ضمن أفضل 50 منتخب على مستوي العالم خيث احتل منتخب مصر المركز 49 على مستوى العالم، وتقدم على مستوي قارة أفريقيا ليحتل المركز السادس..

وقد احتل منتخب مصر المركز 49 على مستوى العالم وقفز 9 مراكز مرة واحدة حيث كان يحتل منتخب مصر المركز 58 على مستوى العالم فى تصنيف شهر يونيو الماضى، وكان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الستة عشر بعد أن خسر من منتخب جنوب أفريقيا 1-صفر فى البطولة التى أقيمت على أرضه وبين جماهيره.

تصنيف أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم

المركز الأول: منتخب بلجيكا برصيد (1746 ) نقطة.

المركز الثاني: منتخب البرازيل برصيد (1726 ) نقطة.

المركز الثالث: منتخب فرنسا برصيد (1718) نقطة.

المركز الرابع : منتخب إنجلترا برصيد (1652) نقطة.

المركز الخامس: منتخب أوروجواي برصيد (1637) نقطة.

المركز السادس: منتخب البرتغال برصيد (1631) نقطة.

المركز السابع: منتخب كرواتيا برصيد (1625) نقطة.

المركز الثامن: منتخب كولومبيا (1622) نقطة.

المركز التاسع: منتخب إسبانيا (1617) نقطة.

المركز العاشر: منتخب الأرجنتين (1610) نقطة.

تصنيف أفضل منتخبات على مستوي قارة أفريقيا

المركز الأول : منتخب السنغال برصيد (1550 نقطة) فى المركز 20 عالمياً .

المركز الثاني: منتخب تونس برصيد (1496 نقطة) فى المركز 29 عالمياً.

المركز الثالث: منتخب نيجيريا برصيد (1481 نقطة) فى المركز 33 عالمياً.

المركز الرابع: منتخب الجزائر برصيد (1463نقطة) فى المركز 40 عالمياً.

المركز الخامس: منتخب المغرب برصيد (1461 نقطة) فى المركز 41 عالمياً.

المركز السادس: منتخب مصر برصيد (1431 نقطة) فى المركز 49 عالمياً.

المركز السابع: منتخب غانا برصيد (1429 نقطة) فى المركز 50 عالمياً.

المركز الثامن: منتخب الكاميرون برصيد (1409 نقطة) فى المركز 53 عالمياً.

المركز التاسع: منتخب الكونغو الديموقراطية برصيد (1395 نقطة) فى المركز 56 عالمياً.

المركز العاشر : منتخب كوت ديفوار برصيد (1349 نقطة) فى المركز 57 عالمياً.

المركز الحادي عشر: منتخب بوركينا فاسو برصيد (1381 نقطة) فى المركز 59 عالمياً.

المركز الثاني عشر: منتخب مالي برصيد (1365 نقطة) فى المركز 62 عالمياً.