الفيفا يُعلن قائمة من 55 لاعب لاختيار التشكيل المثالى 2019 على رأسهم محمد صلاح







اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” قائمة تضم 55 لاعب يتنافسون للتواجد ضمن التشكيل المثالى لموسم 2019 ويوجد على رأس القائمة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.







وتضم القائمة المكونة من 55 لاعب 21 لاعب من الدوري الإنجليزي، و20 لاعب من الدوري الإسبانى، وتضم القائمة 7 لاعبين من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن يختار الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” التشكيلة المثالية لموسم 2019 والتى ستضم حارس مرمي واحد، و4 مدافعين، و3 لاعبين خط وسط، و3 مهاجمين هم الأفضل فى موسم 2018 / 2019.







وقد ضمت القائمة 55 لاعب لاختيار من بينهم التشكيل المثالى والقائمة المبدئية تضم كل من:-

فى حراسة المرمى: أليسون بيكر، دي خيا، إيدرسون، يان أوبلاك، تير شتيجن.

فى خط الدفاع: جوردي ألبا، ألكسندر أرنولد، داني ألفيش، جواو كانسيلو، داني كارفخال، جورجيو كيليني، فيرجيل فان دايك، دييجو جودين، جوشوا كيميتش، كاليدو كوليبالي، إيمريك لابورت، ماتيس دي ليخت، جيرار بيكيه، سيرخيو راموس، أندرو روبرتسون، أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، رافائيل فاران، مارسيلو، كايل واكر.

فى خط الوسط: بوسكيتس، كاسيميرو، كيفين دي بروين، كريستيان إريكسن، فيرنيكي دي يونج، توني كروس، أرتور ميلو، لوكا مودريتش، بول بوجبا، إيفان راكيتيتش، برناردو سيلفا، تاديتش، أرتورو فيدال.

فى خط الهجوم: أجويرو، كريم بنزيما، أنطوان جريزمان، هاري كين، ليفاندوفسكي، ساديو ماني، ليونيل ميسي، مبابي، نيمار، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، سون، سترلينج، سواريز.







وكان النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة المبدئية للتشكل المثالى الموسم الماضى 2017 / 2018 إلا أنه لم يتواجد فى التشكيلة المثالية التى ضمت فى خط الهجوم كل من الأرجنتينى ليونيل ميسي، والبرتغالى كرستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبامب، وسوف يتم الاعلان عن التشكيلة المثالية يوم 23 سبتمبر 2019 فى ميلانو بإيطاليا.