القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف فى باريس لاتهامه فى قضايا فساد

قامت السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بسبب اتهامه فى قضايا فساد، وكانت صحيفة Jeune afrique قد نشرت حصرياً خبر احتجاز رئيس الاتحاد الأفريقي فى باريس اليوم.

حيث أعلنت الصحيفة بأنه تم القبض على السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي فى مقر أقامته فى باريس اليوم على هامش حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحسب ما جاء فى مجلة جون أفريك بأنه تم إلقاء القبض على رئيس الكاف فى الثامنة والنصف من صباح اليوم للاستماع لأقواله فى تهم موجه إليه تتعلق بالفساد وسيتم التحقيق معه من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفاسد والجرائم المالية.

ومن الأسباب التى تم الإعلان عنها والتي أدت للقبض على رئيس الكاف هو فسخ التعاقد مع شركة “بوما” ومنح التعاقد لشركة أخري مقابل الحصول على معدات رياضية للكاف بمقابل 830 ألف دولار، كما كشف التقارير بأن هناك شبهة فساد فى هذه الصفقة لوجود صداقة بين رئيس الكاف ورئيس الشركة الفرنسية.