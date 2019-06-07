خبر القبض على احمد احمد أصبح في مقدمة الصحف الاخبارية الرياضية ويعتبر “احمد احمد” رئيس الكاف أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تم إلقاء القبض عليه في فرنسا، ويبدو أن عمرو فهمى قد اثرت شكواه لدى أوروبا، وكذلك تم القبض على نائب رئيس الاتحاد الدولي، والتهمة الموجه هو استبعاد شركة “بوما” للملابس الرياضية، من الاتحاد الأفريقي واستقطاب “شركة تيكنيكال ستايل” بديلاً عنها، ومن ضمن التهم هو مبلغ 830 ألف دولار يدخل في بند شبه العملات الغير مستحقة، حيث تم إلقاء القبض على احمد احمد بداخل الفندق الذي يقيم به، وعلى مشهد من نجوم كرة القدم في العالم، هذا بالاضافة الى اتهام بالفساد المالي لاحمد احمد.

اسباب القبض على احمد احمد

بعد أن تم القبض على احمد احمد صباح اليوم من قبل الديوان المركزي الوطني لمكافحة الفساد هناك بعض الاسباب التي ادت الى القاء القبض عليه ومنها ما يلي:

فسخ العقد من طرف واحد مع الشركة الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية.

بلاغات مقدمة من عمر فهمي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

اتهام عمرو فهمي لرئيس الكاف بالفساد المالي والاداري وإهدار المال العام للكاف.

شراء سيارتين على حساب الكاف بمبلغ 400 ألف دولار.

رشوة بمبلغ 20 ألف دولار لرؤساء الاتحادات الوطنية.

وتجري الآن عمليات التحقيق مع احمد احمد بعد ان تم القاء القبض عليه علناً وسط جموع كبيرة من رواد كرة القدم العالمية في أحد فنادق باريس المشهورة، ومن المتوقع ان يتم ايقاف احمد احمد عن رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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